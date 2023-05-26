Маркетплейс Wildberries опроверг информацию о блокировке товаров на 50 млрд рублей

Такую сумму озвучил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.

«Информация о якобы блокировке товаров на сумму 50 млрд рублей, которую распространил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы, глава Союза электронной торговли Георгий Волков, не соответствует действительности», – сообщили ТАСС в пресс-службе площадки.

Сейчас речь идет лишь о приостановке выплат порядка 120 (40%) продавцам на время следственных действий правоохранительных органов и внутренних проверок действий продавцов.