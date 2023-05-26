Сбер разработал программу для борьбы с дропперами

Инструмент отслеживает пользователей, которые обналичивают украденные деньги, рассказал изданию Газета.ru зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы в начале года, проанализировав существующую ситуацию, приняли решение объявить войну дропперам. Разработали специальную программу борьбы с дропперами и активно сейчас ее реализуем в жизнь», – рассказал представитель Сбера.

Компания имеет необходимый набор технологий и инструментов, позволяющих удаленно видеть, кто и как применяет запрещенные методы, в том числе использует чужие карточные продукты, чтобы таким образом участвовать в выводе денег.