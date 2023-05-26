Reuters: Китай ускорит строительство газопровода из Туркменистана вместо «Силы Сибири-2»

В «Газпроме» данные о затягивании строительства опровергли, сообщает РБК со ссылкой на зарубежное издание Reuters.

Китай может затянуть строительство газопровода «Сила Сибири-2», отдав предпочтение проекту центральноазиатского трубопровода для поставок газа из Туркмении, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. О намерении Пекина затянуть строительство «Силы Сибири-2» ранее сообщала The Financial Times.

По данным источников Reuters из числа высокопоставленных китайских чиновников и представителей нефтегазовой отрасли, вместо проекта «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд куб. м, который продвигает Россия, Китай решил отдать приоритет новой ветке газопровода из Туркмении – «Линии D».

Собеседники агентства отмечают, что Пекин дал зеленый свет проекту, несмотря на то что туркменский газ обходится Китаю на 30% дороже российского.