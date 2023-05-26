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Сбер поддерживает международную конвенцию кибербезопасности

Соответствующий документ может быть разработан Организацией объединенных наций (ООН) и заложит фундамент правового взаимодействия между государствами в сфере кибербезопасности, передает Lenta.ru слова заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

По его словам, Сбер готов к взаимодействию с иностранными партнерами, которые в свою очередь отметили необходимость противостояния киберугрозам совместными усилиями.

«Все понимают, что недопустимо, когда хакеры атакуют, например, медицинские учреждения, где проводятся операции по спасению жизней. Вокруг таких примеров и сосредоточена идея выработки взаимодействия на международном уровне», – сообщил Станислав Кузнецов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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