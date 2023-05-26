Студенты БрИМТ побывали на Братском алюминиевом заводе

На БрАЗе прошла заключительная в этом учебном году экскурсия. Практика знакомства молодежи с предприятием возобновилась минувшей осенью, после отмены пандемийных ограничений.

На этот раз гостями стали первокурсники профильного техникума. БрИМТ выпускает специалистов в том числе и для металлургической отрасли. Ребятам показали корпус электролиза и литейное отделение.

– Понравилось литейное отделение, как металл переливали. Все такого ярко оранжевого цвета, – делится студентка БрИМТ Александра Садовникова. – Восхищаюсь людьми, которые там работают.

– Мне больше всего понравилось в литейном отделении, потому что там пригодится моя профессия, она востребованной будет. То есть, техник-автомеханик, – говорит студент БрИМТ Петр Гравшонков. – БрАЗ предоставляет возможность помимо моей профессии, отучиться еще и на другие. Чтобы работать тут и дальше.

БрИМТ и БрАЗ связывают давние партнёрские отношения. Около четверти братских металлургов – выпускники техникума. В этом году завод и учебное заведение стали участниками федерального проекта «Профессионалитет». На создание новых условий в техникуме выделено 120 миллионов рублей, часть из них – средства компании РУСАЛ.

Поддержка «Профессионалитета» – важный пункт программы развития сферы образования в регионах, созданной более 10 лет назад по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Помимо ремонта восьми теоретических классов и шести мастерских, в Братском индустриально-металлургическом техникуме установят современные тренажеры и оборудование.

– Такие встречи очень важны для того, чтобы дети, во-первых, познакомились с уже существующим производством. И мы сейчас готовим, в том числе и в рамках программы «Профессионалитет» кадры для эксплуатации нового завода, нового оборудования, – комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Поэтому, эти встречи очень важны и для того, чтобы обеспечить нас кадрами в будущем. Чтобы ребята понимали, как важно сегодня получать знания для того, чтобы потом эффективно работать на Братском алюминиевом заводе.

Со дня на день на БрАЗе начнется активная фаза перестройки, которая позволит перевести больше половины производства на экологичную технологию предварительно обожжённого анода. Это позволит добиться на новых мощностях десятисятикратного снижения выбросов фтора и полностью исключить попадание в атмосферу бенз(а)пирена.

Проектная документация получила одобрение федеральных экспертов, положительные заключения выданы по итогам Главной экологической и Главной государственной экспертиз.

С октября по май на промплощадке БрАЗа побывали около двухсот старшеклассников и студентов. С наступлением осени экскурсии возобновятся, к этому времени в программу включат объекты, связанные с перестройкой.