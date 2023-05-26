Стоимость золота бьет рекорды

В последние 20 лет золото достаточно стабильно растет в цене. Если в 2001 году оно коснулось отметки $300 за унцию, то с тех пор поднялось почти в семь раз. Об этом пишут «Известия».

Лучшие показатели из всех активов демонстрируют только криптовалюты и акции высокотехнологичных компаний (не всех). Ничего странного в этом нет, если посмотреть на структуру рынка данного металла.

Золото до сих пор имеет широкое промышленное использование, которое со временем снижается очень плавно, несмотря на развитие технологий. Так, в 2005 году высокотехнологичный сектор мировой промышленности потреблял 440 т золота, в 2021 году – 330 т.

Зато значительно поднялся спрос на ювелирные изделия: это связано с быстрым ростом азиатских экономик (прежде всего Индии и Китая), где золото традиционно считалось объектом для сбережений, в том числе и в виде ювелирки. Но главным драйвером движения цен на драгоценный металл в последние десятилетия является совершенно другой сектор.