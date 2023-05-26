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Типографии расширяют производство

Предприятия перешли на производство упаковки. Об этом «Известиям» рассказали представители Гильдии издателей периодической печати (ГИПП) бизнеса.

В Гильдии рассказали, что российские типографии начали перепрофилировать свое оборудование под производство упаковки. Это подтвердили и участники полиграфического рынка.

В «Красногорской типографии» начали изготавливать плотную картонную упаковку. Она используется для обуви, настольных игр, в качестве подарочной, для лекарственных препаратов, рассказал гендиректор компании Павел Мелихов.

В «Шико Дизайне» также наладили аналогичное производство, подтвердил представитель типографии. Коробки используют для кондитерских изделий, косметики, канцелярских товаров, уточнили там.

В «Типографии А1», специализирующейся на изготовлении каталогов, журналов и другой печатной продукции, также производят упаковочные коробки, рассказал «Известиям» представитель компании. При этом отделочные работы на боксах организация не осуществляет – оформлением занимается подрядчик, уточнили там.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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