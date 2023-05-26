Лучше, чем в «золотой год». ВТБ рассказал акционерам о бизнесе и планах на 2023 год

За последние три года число акционеров ВТБ увеличилось втрое. Банк предпочитает общаться с ними открыто и использует для этого все возможные каналы – сайт, новостные ленты, соцсети, каналы обратной связи, встречи. Пандемия поставила процесс на паузу, но в 2023 году банк возобновил очные семинары и сделал это целенаправленно – корпоративные события, которые сейчас происходят в группе ВТБ, затрагивают интересы клиентов и акционеров и банк считает важным о них рассказать. С какими результатами закончил год банк? Какие возможности есть сегодня у миноритарных инвесторов? Где получать информацию, которая позволит своевременно принимать решения, связанные с ценными бумагами? Об этом рассказали представители ВТБ на встрече с журналистами и акционерами, которая прошла в Иркутске.

Фото Андрея Фёдорова

Портрет акционеров изменился

ВТБ входит в топ-10 эмитентов по количеству розничных акционеров. По данным на конец марта 2023 их число достигло 800 тысяч. Иркутская область занимает 16 место среди российских регионов по числу акционеров банка. Как правило, это жители Иркутска, которые активно пользуются банковскими продуктами и услугами. Они владеют пакетами около 2 млн акций в течение двух лет и для общения с банком используют цифровые каналы.

Фото Андрея Фёдорова

Владимир Хоткин, руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ:

– Лет пятнадцать назад считалось, что акционеры ВТБ – в основном старшее поколение. Все это время мы встречались с акционерами в регионах, создали Консультационный совет, чтобы миноритарии имели возможность через своих представителей общаться с менеджментом ВТБ, создали telegram-канал «Контрольный пакет» и мобильное приложение для акционеров. Постепенно портрет нашего миноритария изменился. На сегодняшний день порядка 80% акционеров ВТБ младше 50 лет, а костяк составляют инвесторы 35-38 лет. Это экономически активная аудитория, открытая новым возможностям и готовая работать над улучшением результативности своих инвестиций.

Акционеры: права и возможности

Изменения происходят в масштабах всего фондового рынка. За последние несколько лет количество акционеров на бирже увеличилось в разы, почти достигло 30 млн человек. С уходом иностранных инвесторов на нашем рынке основной движущей силой стали российские акционеры. И, несмотря на то, что уровень знаний миноритарных инвесторов за последние годы существенно повысился, им есть куда расти, уверен Владимир Хоткин.

– Пока что большинство людей приходят на фондовый рынок с элементарными знаниями: купить бумаги, с выгодой продать их, получить дивиденды. На многочисленных курсах обучают торговым стратегиям, при этом фундаменту – правам акционера – практически не уделяют внимания. Хотя грамотное распоряжение ими тоже позволяет зарабатывать. Например, если во время допэмиссии цена размещения акций оказывается ниже рыночной, то акционеры, имеющие преимущественное право приобретения, могут этим воспользоваться. Однако многие просто не знают о таких возможностях.

Фото Андрея Фёдорова

АРИ – новая площадка для коммуникации между акционерами и эмитентами

Восполнить этот пробел в том числе призвана Ассоциация розничных инвесторов (АРИ), независимая площадка, созданная в конце 2022 года.

Владимир Хоткин:

– За почти 14 лет Консультационный совет акционеров (КСА), дающий возможность миноритариям участвовать в управлении деятельностью компании, показал свою эффективность. Создатели Ассоциации решили масштабировать этот опыт и организовали площадку для коммуникации между акционерами и эмитентами в масштабах всей страны. В задачи Ассоциации розничных инвесторов входит также информирование акционеров об их правах и возможностях по участию в корпоративных действиях, иначе говоря образовательная деятельность.

фото пресс-службы ВТБ

Очные встречи возобновились

Несмотря на многообразие каналов коммуникации, постоянному развитию которых ВТБ уделяет немало времени и сил, одним из лучших способов для общения с миноритариями банк считает очные встречи в регионах. Во время пандемии этот процесс был поставлен на паузу, а нынешней весной возобновился.

В начале мая представители Службы по работе с акционерами ВТБ встретились с инвесторами Приангарья. В Иркутске состоялось несколько мероприятий: для студентов БГУ ВТБ провел семинар, посвященный финансовой грамотности, а на встрече с акционерами представители банка рассказали о финансовых результатах компании и ответили на вопросы.

Фото Андрея Фёдорова

Владимир Хоткин:

– В 2022 году финансовая информация о банковском секторе раскрывалась ограниченно. Сейчас завеса начинает приподниматься. Это, безусловно, радует инвесторов и отражается в том числе и на их активности на рынке.

ВТБ со своей стороны рассказал о том, как банк работал в 2022 году, с какими трудностями столкнулся и как их преодолевает. А также представители банка ответили на вопросы, касающиеся многочисленных корпоративных событий, которые в настоящее время происходят в банке.

Ситуацию удержали под контролем

Прошедший год стал самым тяжелым годом в истории группы ВТБ, признают топ-менеджеры банка.

Стоя на страже интересов клиентов, ВТБ понес серьезные убытки, значительная часть которых была связана с валютными операциями.



Леонид Вакеев, начальник управления по работе с инвесторами банка ВТБ, вице-президент:

– Первым из банков попав под санкции, мы столкнулись с очень сильным оттоком валютных депозитов. Банк был вынужден покупать валюту на открытом рынке, чтобы удовлетворить спрос со стороны клиентов. Убытки от валютных операций были существенны, но мы пошли на этот шаг в интересах клиентов.

Весной 2022 года ситуация казалась сложной, однако уже к четвертому кварталу ВТБ вернулся в режим прибыльной деятельности. Банк сохранил клиентскую базу и наивысший рейтинг – ААА. А за первый квартал 2023 года чистая прибыль ВТБ составила рекордные 147 миллиардов рублей.

Леонид Вакеев:

– Эталонным, «золотым» годом для банковской системы считается постковидный 2021 год, когда банки заработали рекордную прибыль. Так вот в 2023 году мы ожидаем, что наша прибыль окажется еще выше. Безусловно, это сложная задача, которая требует больших усилий, но мы уверенно двигаемся в выбранном направлении. Важно подчеркнуть, что убытки, которые мы получили в 2022 году, носили разовый характер. Благодаря тому, что мы очень быстро оценили ситуацию и приняли решение как нам двигаться дальше, мы справились с трудностями, и гордимся этим.

ВТБ в Иркутской области также показывает отличные результаты.

Управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент Александра Макарова:

– Несмотря на непростую ситуацию, в которой оказался банк, ВТБ все усилия направил на поддержку своих клиентов. И это принесло свои плоды: на сегодняшний день клиентская база ВТБ в Иркутской области составляет более 380 тысяч активных клиентов розничного бизнеса и более 18 тысяч клиентов среднего и малого бизнеса, причем клиентская база СМБ выросла и в 2022 году, и в 1 кв 2023 года.

– Мы активно кредитуем и физлиц, и бизнес. В первом квартале текущего года выдали первую промышленную ипотеку в городе Шелехове, поддерживаем финансами строительную отрасль области. На сегодня у нас запущены 11 проектов жилищного строительства. Более 35% кредитного портфеля компаний СМБ предоставлено по программам господдержки. Кредитный портфель физлицам прирастает – пользуется спросом ипотека. Мы продолжаем развивать концепцию семейного банка, внедряем цифровые и не банковские сервисы. Для удобства клиентов сохраняем и открываем офисы нового формата. Ожидания на 2023 год у нас позитивные, мы ждем и роста бизнеса, и хорошей прибыльности.

Преимуществами объединения можно пользоваться уже сейчас

Оптимизм банкиров основывается на детально проработанном плане укрепления капитальной базы. В конце 2022 года ВТБ приобрел банк Открытие, активы которого на момент сделки составляли примерно пятую часть активов ВТБ. В состав группы также вошел банк РНКБ – региональный специализированный банк, работающий в Республике Крым и на новых территориях Российской Федерации.

Леонид Вакеев:

– Имея опыт в M&A (с англ. «слияния и поглощения» – прим. ред.), уверен, что мы сделаем процесс бесшовным, а клиентам в результате сможем предложить продуктовую линейку, усиленную лучшими продуктами обоих банков.

Александра Макарова:

– Слияние с банком Открытие – длительный процесс. В это время мы будем существовать параллельно. При этом наши клиенты преимущества от объединения могут почувствовать уже сейчас, снимая деньги без комиссии в любом из 430 банкоматов объединенной сети ВТБ и Открытия на территории области, а также в Крыму, где представлен РНКБ.

Подготовка к сделке идет полным ходом

Последние несколько месяцев работы ВТБ богаты и на другие события в сегменте корпоративного управления. Кроме приобретения банков, ВТБ запланировал проведение двух допэмиссий. Первая была закрытой и прошла в пользу Росимущества и Минфина, во второй смогут принять участие все желающие.

Владимир Хоткин:

– План докапитализации был согласован с Центральным банком и с Министерством финансов как с представителями нашего основного акционера – государства. Первая сделка была успешно закрыта в первом квартале текущего года, подготовка ко второй идет полным ходом. Размещение второй допэмиссии завершится до 30 июня, она существенно укрепит нашу капитальную базу и даст дополнительные возможности для развития и наращивания активов.

Владимир Хоткин напомнил, что законодательство предусматривает ряд мер, направленных на защиту прав миноритарных акционеров. Одна из них – преимущественное право. Это возможность действующим акционерам выкупить из дополнительной эмиссии долю, пропорционально имеющемуся пакету акций по данным на 31 марта текущего года.

– Отправной точкой станет наблюдательный совет, на котором будет принято решение о начале допэмиссии и определена цена размещения. Хочу обратить ваше внимание, что в силу действующего законодательства сроки для того, чтобы воспользоваться преимущественным правом, будут сжатые – всего восемь рабочих дней. Поэтому акционерам банка, желающим воспользоваться правом преимущественного выкупа, очень важно следить за новостями. Подробная информация будет размещена в нескольких ключевых источниках: на сайте ВТБ, в ленте Интерфакса, в наших мобильных приложениях для акционеров.

Наталья Понамарева