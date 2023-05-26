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За «четырехдневку» выступает 81% работодателей

4% рассматривают возможность организации такого режима работы в ближайшие годы, сообщили «Известия» со ссылкой на опрос hh.ru.

Главным плюсом четырехдневки называют уменьшение выгорания у сотрудников, основным недостатком – необходимость урезания зарплат. Сегодня бизнес в России не готов к таким изменениям из-за недостаточно стабильной экономики, считают эксперты.

Сокращение рабочей недели, за которое выступает 81% работодателей, в основном поддерживает крупный бизнес. Однако переход на такой график в ближайшие три года рассматривает только 4% компаний. Еще меньше уже работают в режиме сокращенной недели – об этом рассказали по 1% компаний со штатом менее 50 и более 3 тыс. сотрудников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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