Российские ИТ-компании начали использовать нейросети

Об этом «Известиям» рассказал CEO интегратора Web 3.0 «Осьминожка» Михаил Шрайбман.

– К примеру, мы загружаем информацию о проекте и просим нейросеть сформулировать целевую аудиторию (ЦА) сайта. В результате получается описание, с которым дальше может работать команда. Это сокращает время, потраченное на поиск данных, – рассказывает Шрайбман.

При этом он отмечает, что в случае работы с нейросетью нужно всегда проводить фактчекинг и обсуждать полученные портреты ЦА внутри команды и с клиентом. К тому же важно учитывать невозможность автоматизации процесса для узконаправленных сервисов.

У нейросети может не хватать информации о проекте, и, как следствие, она выдаст неверную информацию. Однако в будущем, когда ИИ накопит больше данных, он станет более эффективным и сможет активнее заменять человека на этом этапе, считает эксперт.

Некоторым компаниям, например, веб-студии Pyrobyte, нейросети помогают на этапе составления концепции проектов – удачные решения можно предлагать клиентам. Но и здесь важны сотрудники, которые смогут оценить и доработать идею, прежде чем внедрить ее в работу, говорит аналитик компании Слава Мауль.