Иркутяне осваивают всесезонный курорт Манжерок в Горном Алтае

В текущем году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, жители области отправили в 10 раз больше фото и видео из Манжерока – крупного туристического центра в Горном Алтае. МегаФон модернизировал сеть в популярной зоне отдыха и увеличил скорость мобильного интернета в три раза. Обновленное оборудование готово к повышенным нагрузкам – за год мобильный трафик в этой локации увеличился вдвое.

Всесезонный курорт Манжерок – одно из самых популярных мест у путешественников в Горном Алтае, в прошлом году его посетили более 520 тысяч человек. Он находится у подножия горы Малая Синюха, всего в 40 километрах от столицы республики. Туристов привлекает развитая гостевая инфраструктура и удобное месторасположение.

Основные работы по модернизации телеком-оборудования шли на территории села Озёрное. МегаФон запустил на действующей базовой станции два дополнительных слоя LTE, что позволило в три раза увеличить скорости мобильного интернета. Также оператор перевел оборудование на наземный канал связи и расширил емкость сети – теперь и передача данных, и современные голосовые звонки по технологии VoLTE будут работать стабильно даже в периоды высокой нагрузки, в том числе в пиковый летний сезон. Улучшение качества связи уже почувствовали не только местные жители и отдыхающие в Манжероке, но и автомобилисты, которые проезжают по Чуйскому тракту.

Специалисты МегаФона подсчитали, что за год количество абонентов из Иркутской области здесь увеличилось на 4%. Пик посещения пришелся на февраль, а мобильной активности на январь – иркутяне на 12% больше слушали музыку, делились фотографиями в соцсетях и мессенджерах, смотрели видео.

Отдых в Алтае – это растущий тренд, поэтому в регионе продолжается развитие сети. Для точного прогнозирования нагрузки при проектировании базовых станций МегаФон на протяжении нескольких лет использует инструменты Big Data и модернизирует телеком-инфраструктуру для подготовки к росту турпотока в летний сезон.