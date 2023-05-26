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Льготы на уплату земельного налога предложили дать многодетным семьям

Предлагается увеличить размер участка, необлагаемого сбором, с 6 соток до 15. А также повысить с 5 до 18 кв. м размер жилой площади, с которой такая семья может получить вычет. Об этом узнали «Известия».

В случае реализации инициативы выпадающие доходы для федерального бюджета будут невелики, при этом они освободят многодетных от лишней финансовой нагрузки, считают эксперты.

«В соответствии с действующим в РФ налоговым законодательством физлица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, освобождены от уплаты земельного налога с 600 кв. м площади участка, находящегося в их собственности», – говорится в документе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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