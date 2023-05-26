Новости

С контрафактом столкнулись больше 20% автосервисов

В 2023 году 23% автомехаников столкнулись с поддельными запчастями и техническими жидкостями. Об этом узнали «Известия».

Читайте также:

Продажи пикапов в апреле 2023 года увеличились в три раза
26 мая 2023
Число автомобилистов сокращается в России
25 мая 2023

С поддельными запасными частями и техническими жидкостями в 2023 году столкнулись 23% российских автомехаников. Чаще всего (в 31% случаев) речь идет о контрафактном масле, чуть реже – о свечах зажигания (23%), фильтрах (15%), деталях подвески и рулевого управления (14%). Эта информация содержится в исследовании сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev Analyze.

– Важно отметить, что минимум две трети рынка – это запчасти, которые водители покупают самостоятельно. Автомобилисты в отличие от профессионалов, как правило, не могут отличить подделку от качественных запчастей. И если уже 23% профессионалов столкнулись с контрафактными запчастями, то доля владельцев машин, которые купили контрафакт, может быть в разы больше, – отметил гендиректор агентства Александр Груздев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (324)


Реклама на сайте

Клубный дом Бабр
В гармонии с контекстом. Архитектор Александр Янов – о работе над клубным домом «Бабр»
Элитность до мелочей. 5 фактов о клубном доме «Бабр» в центре Иркутска
«Этот объект украсит наш город» – Максим Ефимов, ГК Prostor Group, о клубном доме «Бабр»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес