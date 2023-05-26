С контрафактом столкнулись больше 20% автосервисов

В 2023 году 23% автомехаников столкнулись с поддельными запчастями и техническими жидкостями. Об этом узнали «Известия».

С поддельными запасными частями и техническими жидкостями в 2023 году столкнулись 23% российских автомехаников. Чаще всего (в 31% случаев) речь идет о контрафактном масле, чуть реже – о свечах зажигания (23%), фильтрах (15%), деталях подвески и рулевого управления (14%). Эта информация содержится в исследовании сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev Analyze.

– Важно отметить, что минимум две трети рынка – это запчасти, которые водители покупают самостоятельно. Автомобилисты в отличие от профессионалов, как правило, не могут отличить подделку от качественных запчастей. И если уже 23% профессионалов столкнулись с контрафактными запчастями, то доля владельцев машин, которые купили контрафакт, может быть в разы больше, – отметил гендиректор агентства Александр Груздев.