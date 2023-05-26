Форум «Бизнес в условиях современности» собрал около 500 участников

Участники форума – успешно работающие предприниматели, а также те, кто делает первые шаги в бизнесе или еще только планирует начать свое дело. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Программа охватывает широкий спектр тем. Запланированы выступления 15 спикеров-практиков, а также работа десяти секций, посвященных маркетингу и интернет-продвижению, туризму, сельскому хозяйству, социальному предпринимательству, основам патентования, правилам успешного прохождения таможни и другие.

От имени губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с Днем российского предпринимательства участников поздравил заместитель председателя правительства Георгий Кузьмин.

Министр экономического развития и промышленности Наталья Гершун рассказала, что сегодня в Иркутской области зарегистрировано более 87 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, в то время как число самозанятых увеличилось более чем в два раза и составило более 94 тысяч. Она подчеркнула активную позицию бизнеса Приангарья, который пришел отметить День предпринимателя вместе, обсуждая и решая самые актуальные вопросы, желая познакомится и научиться новому.