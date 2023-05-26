ДОМ.РФ предлагает инвесторам недвижимость под гостиницу в Братске

ДОМ.РФ до 7 августа принимает заявки на участие в аукционе по продаже имущественного комплекса в Братске (Иркутская область). На торги единым лотом выставлены участок площадью 0,3 га и пятиэтажное здание площадью более 4,1 тыс. кв. м под размещение гостиницы или хостела.

Аукцион состоится 11 августа. Начальная цена лота – 3,8 млн рублей.

Объект находится по адресу: ул. Обручева, д. 45. Ранее здесь находилось общежитие Братского государственного университета. В окружении преобладает жилая и коммерческая застройка. В пешей доступности от здания расположены лесопарковые зоны, залив Курчатова и городской пляж на р. Ангара. Расстояние до администрации Братска составляет 1,2 км. В 300 м от комплекса находится остановка общественного транспорта «Студгородок». Время в пути до центра города составляет около пяти минут.