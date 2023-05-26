Юрист рассказал иркутянам о трудовых гарантиях для работающих подростков

Трудовое законодательство предусматривает для несовершеннолетних работников ряд прав и гарантий, которые должны соблюдаться и предоставляться работодателем. Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob, рассказал в своей статье, что нужно знать и на что можно рассчитывать.

Запрет на работу в определенных условиях

По закону несовершеннолетние не могут быть заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания).Кроме того, не допускается работа, которая предполагает переноску и передвижение подростками тяжестей выше допустимых норм. Эти нормы зависят от пола и возраста подростка. Например, если работа подростка связана с постоянным перемещением вручную груза, то юноши 16-17 лет могут переносить груз до 4 кг, девушки того же возраста — 3 кг.

Сокращенная продолжительность рабочего времени

Трудовой кодекс РФ определяет ограничения по продолжительности работы как в неделю, так и в день. Так, сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:

для работников в возрасте до 16 лет

не более 24 часов в неделю;

для работников в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Продолжительность работы в день зависит от возраста работника, а также от того, работает подросток в течение каникул или совмещает работу с обучением.

Так, продолжительность ежедневной работы не может превышать:

для работников в возрасте от 14 до 15 лет — 4 часа, в возрасте от 15 до 16 лет — 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет — 7 часов;

для подростков, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от 14 до 16 лет — 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет — 4 часа.

Отпуск большей продолжительности

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. Напомним, что ежегодный оплачиваемый отпуск для среднестатистического работника составляет только 28 календарных дней.4. Медицинские осмотры

Подростки до 18 лет принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. Все медицинские осмотры проводятся за счет работодателя.5. Запрет на командировки, сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни

Работников до 18 лет запрещено:

направлять в служебные командировки;

привлекать к сверхурочной работе, к работе в ночное время;

привлекать к работе в выходные и праздничные дни.

Исключения могут быть для подростков, которые работают в творческих профессиях в организациях средств массовой информации, организациях кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений.6. Гарантии при расторжении трудового договора

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем), помимо соблюдения общего порядка, допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.