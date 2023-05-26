Почти 700 человек прошли обучение цифровым сервисам «Иркутскэнергосбыта»

Энергетики продолжают проводить курсы «Бабушка онлайн» в рамках городского проекта «Активное долголетие». Специалисты «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) показывают слушателям, как работать через свои онлайн-сервисы: личный кабинет на сайте компании, его мобильную версию, чат-боты Вайбер и Телеграм. Подавляющее большинство вопросов, с которыми люди привыкли идти в офис компании, сейчас можно решить, не выходя из дома.

Обучение прошли уже почти 700 жителей Иркутской области. Теперь пожилые пользователи могут оплатить коммунальные услуги, посмотреть квитанции, передать показания счетчиков или посмотреть квитанцию, не приезжая в офис компании, что особенно актуально в преддверии дачного сезона.

Валентина Гладкова, иркутянка:

«С компьютером я была знакома, но очень поверхностно. Услышала про эти курсы и решила, что знания нужно систематизировать. Наши преподаватели доброжелательные, всегда помогут, объяснят. После нескольких занятий я почувствовала уверенность, стало легче пользоваться интернетом. Сегодня мне показали, как можно заплатить за свет. На следующей неделе все сделаю сама».

Количество желающих пройти курсы постоянно растет. В этом году на занятия направления «Бабушка онлайн» записались почти 700 человек. Самому взрослому участнику 91 год.

По данным компании, число пользователей цифровых сервисов «Иркутскэнергосбыта» постоянно растет. По сравнению с 2022 годом их число выросло на 12%. Сейчас в «Личном кабинете» на сайте компании зарегистрировано более 730 тыс. пользователей. Мобильная версия сервиса установлена у 150 тыс. клиентов.

Андрей Сугоняко, руководитель отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+):

«Наша компания присоединилась к проекту в 2017 году. Сейчас его география расширилась, наши сотрудники обучают жителей Ангарска и Усолья-Сибирского. Мы готовы проводить занятия и для жителей других городов региона. Подать заявки можно в офисах компании в вашем городе».