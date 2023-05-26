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Глава Сбербанка предложил унифицировать поддержку малого бизнеса

Герман Греф предложил радикально пересмотреть меры поддержки малого и среднего бизнеса в России и активировать работу «Корпорации МСП», передает ТАСС его заявление на форуме «Опоры России»

«Зачастую предприниматели не могут сориентироваться - какие меры они могут использовать, куда обращаться, процедуры сложные и так далее. <…> Мне кажется, мы сегодня дозрели до того, чтобы пересмотреть радикально всю эту ситуацию, унифицировать меры поддержки малого и среднего бизнеса», – сказал он.

Греф также отметил, что «Корпорации МСП», которая занимается, в частности, мониторингом выполнения требований по объему закупок у малого бизнеса, «следует быть активнее».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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