Эн+ приступила к строительству пятого этажа своего офиса в Иркутске

Инженерные вызовы на старте проекта, обусловленные стеснённостью строительной площадки и близостью к реке Ангаре, успешно преодолены. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Для этого было смонтировано шпунтовое ограждения котлована, залита бетонная тампонажная плита для прекращения поступления воды. На сегодняшний день забетонированы стены и колонны подвального и первых четырех этажей. Для этого использовано свыше 250 тонн арматуры и 4000 куб. метров бетона. На каждом этапе строительства налажен независимый строительный контроль качества работ и используемых материалов.

Согласно проекту, фасад здания будет полностью остеклённый и со скругленными углами, что подчеркнет выразительность архитектуры и повысит эргономику помещений.

Здание площадью 5300 кв. метров преобразит Цесовскую набережную, а благоустроенная на средства компании прилегающая территория сделает это место более комфортным и безопасным. Помимо офиса компании здесь появятся кофейня, ресторан, банк и общественное пространство.

После его открытия представители российского холдинга переедут из Москвы и других регионов в Иркутск, благодаря чему будут работать максимально близко к ключевым производственным активам: каскаду ГЭС на Ангаре, тепловым электростанциям, другим крупным предприятиям и бизнесам. Планируемый переезд управленческого звена создаст и новые рабочие места в регионе. Подобная практика также успешно внедряется в Красноярске, где входящая в Эн+ компания РУСАЛ открывает собственные офисы.

Строительство делового центра на Цесовской набережной – часть комплекса мероприятий Эн+, направленных на развитие Сибири и Иркутска.