Новости

Бизнесмен в Иркутске пытался откупиться от административного дела и стал фигурантом уголовного

Предприниматель, 28-летний гражданин одной из стран СНГ, владелец торговой точки в Иркутске пытался дать взятку сотруднику полиции, чтобы в его отношении не составили административный протокол, сообщило ГУ МВД России по региону.

«В ходе проверки магазина, расположенного на одной из центральных улиц областного центра, выявили факт отсутствия сертификатов соответствия с правообладателем известных торговых брендов», – пояснили правоохранители.

Мужчина, чтобы его не привлекли к ответственности, оставил между пассажирским и водительским креслами 15 тысяч рублей, – факт был зафиксирован видеозаписью. Полицейский от денег отказался и сообщил о случившемся руководству. В отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело.

Фигурант находится под подпиской о невыезде.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Клубный дом Бабр
В гармонии с контекстом. Архитектор Александр Янов – о работе над клубным домом «Бабр»
Элитность до мелочей. 5 фактов о клубном доме «Бабр» в центре Иркутска
«Этот объект украсит наш город» – Максим Ефимов, ГК Prostor Group, о клубном доме «Бабр»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес