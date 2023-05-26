Бизнесмен в Иркутске пытался откупиться от административного дела и стал фигурантом уголовного

Предприниматель, 28-летний гражданин одной из стран СНГ, владелец торговой точки в Иркутске пытался дать взятку сотруднику полиции, чтобы в его отношении не составили административный протокол, сообщило ГУ МВД России по региону.

«В ходе проверки магазина, расположенного на одной из центральных улиц областного центра, выявили факт отсутствия сертификатов соответствия с правообладателем известных торговых брендов», – пояснили правоохранители.

Мужчина, чтобы его не привлекли к ответственности, оставил между пассажирским и водительским креслами 15 тысяч рублей, – факт был зафиксирован видеозаписью. Полицейский от денег отказался и сообщил о случившемся руководству. В отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело.

Фигурант находится под подпиской о невыезде.