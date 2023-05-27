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Движение транспорта изменится в Иркутске из-за строительства тепловых сетей

Строительство тепловых сетей внесет изменения в движение транспорта в Иркутске в районе улицы Петрова, сообщили в мэрии.

«С 10:00 27 мая до 20:00 30 августа в районе улицы Петрова изменится схема движения общественного транспорта. Это связано со строительством тепловых сетей от дома № 36 до пересечения с Шевцова», – рассказали в администрации.

Автобусы маршрутов № 9 «Ц. Рынок – СНТ им. Дубинина» и № 56 «мкрн. Солнечный – пр. Радищева» при следовании из предместья Радищева после улицы Радищева будут направлены по Маратовскому кольцу, улице Рабочая и далее по маршрутам.

При следовании из предместья Радищева будут исключены остановки «Гараж», «ГПТУ № 1».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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