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Доска в память об участнике СВО появилась на фасаде Иркутского авиационного техникума

Мемориальную доску разместили на фасаде здания Иркутского авиационного техникума в память о Сергее Золотухине, который погиб в зоне СВО, сообщила пресс-служба мэрии.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Молодой человек поступил сюда после 9-го класса. Затем его призвали в армию. Служил в Калининграде, где самостоятельно принял решение продолжить военную деятельность по контракту. В 2020 году стал сапером отдельной бригады морской пехоты. 

С первых дней СВО на Украине Сергей участвовал в боевых действиях. 12 апреля 2022 года погиб в Запорожье. 29 апреля его похоронили на участке для почетных граждан города Иркутска на Маратовском кладбище.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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