Новые спортобъекты появятся в Тайшетском районе Приангарья в этом году

Новые спортивные объекты появятся в Тайшетском районе Иркутской области в этом году, в частности в поселке Юрты, селах Березовка и Половино-Черемхово, и еще один – в городе Тайшете, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

Фото правительства Иркутской области

В 2023-м завершится установка «умной» спортивной площадки Юртах, обустройство многофункциональные спортплощадки в селах Березовка и Половино-Черемхово, а также закончится строительство Центра спортивных единоборств в Тайшете.

В Юртах пока сделано только основание под футбольное поле и беговые дорожки. Для создания многофункциональной спортплощадки в Березовке сейчас заключается контракт на выполнение работ. По площадке в Половино-Черемхово ведутся конкурсные процедуры.

Центр спортивных единоборств в Тайшете строится с июня прошлого года. Спорткомплекс имеет два спортивных зала для занятий единоборствами и боксом, раздевалки и другие.