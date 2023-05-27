Япония ввела санкции против Иркутского авиазавода на фоне мировых событий

Санкции в отношении нескольких российских предприятий ввела Япония из-за спецоперации на Украине – в их числе Иркутский авиационный завод, следует из документации на сайте МИД иностранного государства.

Если их счета есть в Японии, они будут заморожены. Кроме того будет действовать запрет на оказание услуг РФ, а также на экспорт товаров, которые могут укрепить потенциал России. Введены ограничения на оплату и действия с капиталом.

В списке также «Вологодский завод оптического оборудования», «Авиастар-СП», «ОДК Кузнецов», а также иные организации и лица.