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Кредит в 6,3 млрд рублей получила Иркутская область на создание теплового луча

Строительство теплового луча и канализационного коллектора длиной около 10 км начнется в этом году на улице Баррикад в Иркутске – на эти цели регион получил инфраструктурный бюджетный кредит в 6,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба кабмина Приангарья.

«Это важный объект. Правительство Иркутской области профинансировало предложение администрации Иркутска и ресурсоснабжающей организации. Сегодня коллеги подтвердили, что в течение 2 лет они собираются реализовать этот проект. Наша задача – безболезненно пройти все этапы его исполнения», – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Строительство будет идти участками. Создание объекта позволит обеспечить централизованное тепловое снабжение, закрыть котельные, которые работают на угле и мазуте. Это положительно скажется на экологической обстановке в Иркутске

Затем будут реализованы проекты комплексного развития территории: планируется построить жилые дома и более десяти социальных объектов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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