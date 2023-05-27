Особый противопожарный режим ввели на всей территории Приангарья

Периода особой пожарной опасности наступил в Иркутской области, из-за чего на территории всего региона введен особый противопожарный режим, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью.

В области прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления, может возникнуть угроза населенным пунктам и объектам экономики, потому появилась потребность в подобных мерах.

На территории 29 муниципальных образований южных, западных, центральных и верхнеленских районов он будет действовать до 18 июня, на территории 13 муниципалитетов северных районов режим действует до 17 июля.

Открытый огонь в Приангарье сейчас под запретом – сумма штрафов за нарушение правила увеличена вдвое.