На ремонт спорткомплекса «Юность» в Приангарье потратят 67 млн рублей

Ремонт спорткомплекса «Юность» в поселке Чунский Иркутской области завершат в этом году – на него потратят 67 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото правительства Иркутской области

«Капитальный ремонт ведется с прошлого года. За два года на эти цели планируется направить свыше 67 млн рублей, из них более 62 млн рублей направлено из областного бюджета», – говорится в сообщении.

Здесь уложено искусственное футбольное поле с легкоатлетическими дорожками, сделано освещение и ограждение, установлена баскетбольная площадка и трибуны на 200 мест