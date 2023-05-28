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На ремонт спорткомплекса «Юность» в Приангарье потратят 67 млн рублей

Ремонт спорткомплекса «Юность» в поселке Чунский Иркутской области завершат в этом году – на него потратят 67 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

«Капитальный ремонт ведется с прошлого года. За два года на эти цели планируется направить свыше 67 млн рублей, из них более 62 млн рублей направлено из областного бюджета»,  – говорится в сообщении.

Здесь уложено искусственное футбольное поле с легкоатлетическими дорожками, сделано освещение и ограждение, установлена баскетбольная площадка и трибуны на 200 мест


/ Сибирское Информационное Агентство /
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