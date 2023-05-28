Подрядчик некачественно построил Дом культуры в Тулунском районе

Факт некачественного ремонта Дома культуры выявили в Писаревском сельском поселении Тулунского района Иркутской области, сообщила министр культуры Приангарья Олеся Полунина.

Фото министра культуры Приангарья Олеси Полуниной

«К сожалению, есть факты недобросовестного отношения к выполнению работ со стороны подрядчика. В Тулунском районе в Писаревском сельском поселении с 2020 года строится Дом культуры, сроки сорваны, но, что хуже, работы выполнены некачественно», – поделилась министр.

Фото министра культуры Приангарья Олеси Полуниной

Организации, которая проводит работы, нужно будет исправить недочеты и сдать объект.