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Подрядчик некачественно построил Дом культуры в Тулунском районе

Факт некачественного ремонта Дома культуры выявили  в Писаревском сельском поселении Тулунского района Иркутской области, сообщила министр культуры Приангарья Олеся Полунина.

<p>Фото министра культуры Приангарья Олеси Полуниной</p>

Фото министра культуры Приангарья Олеси Полуниной

«К сожалению, есть факты недобросовестного отношения к выполнению работ со стороны подрядчика. В Тулунском районе в Писаревском сельском поселении с 2020 года строится Дом культуры, сроки сорваны, но, что хуже, работы выполнены некачественно», – поделилась министр.

<p>Фото министра культуры Приангарья Олеси Полуниной</p>

Фото министра культуры Приангарья Олеси Полуниной

Организации, которая проводит работы, нужно будет исправить недочеты и сдать объект.


<p>Фото министра культуры Приангарья Олеси Полуниной</p> <p>Фото министра культуры Приангарья Олеси Полуниной</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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