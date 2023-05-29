«Это основной источник прибыли». Гомбо Зориктуев – о ценности бренда для бизнеса

Хороший бренд – залог успеха бизнеса, но за любым, даже хорошим, брендом надо ухаживать, считает известный бренд-технолог Гомбо Зориктуев. О том, как правильно подобранный бренд может помочь бизнесу выйти на федеральный уровень, сколько стоит сделать бренд, он рассказал участникам бизнес-интенсива «Новый боcc» в Иркутске.

Гомбо Зориктуев, бренд-технолог. Бизнес-интенсив "Новый босс".

Фото: Андрей Фёдоров

1. «Хороший бренд сохраняет ваше время»

– Бренды создаются не для того, чтобы ими просто любоваться. Это основной источник получения максимальной прибыли. Есть такое простое слово – «время». Человеку в среднем нужно 30 лет, чтобы зарабатывать деньги. Я часто наблюдаю, как люди впустую тратят свое время, неверно анализируя ситуацию. Позже они жалеют о потраченных деньгах, а не о времени, которое было просто вычеркнуто из их жизни. Хороший бренд – залог успеха бизнеса. Он важен, поскольку сохраняет предпринимателям не только деньги, но и самое ценное в жизни – время.

2. «За брендом надо ухаживать»

– КПД у бренда будет высоким, если с ним нянчиться как с ребенком, ухаживать за ним, учить правильно ходить, разговаривать, анализировать каждый шаг. Должно происходить как бы ментальное общение с брендом. Немаловажно и дальнейшее ухаживание за брендами. После создания бренда я часто сопровождаю его еще год-полтора, а некоторые – гораздо дольше. В городе есть бренды, которые я веду по 20-25 лет.

3. «Бренд меняет подход к бизнесу»

– Бренд – это не просто название, в него нужно вдохнуть жизнь. Приведу небольшой пример. Недавно ко мне пришел предприниматель Виталий с уже действующим бизнесом. Он просил моего совета, как лучше его поднять. Предприниматель занимается производством чая. Названия разные: «Продлевающий жизнь», «Чай таежный», «Вечерний Байкал» и так далее. Мы долго беседовали, встречались неоднократно. Выяснилось, что помимо чая Виталий также занимается дикоросами. Во время наших встреч я все больше погружался в этот бизнес и узнавал этого удивительного человека и понял, что его нужно вытягивать на совершенно иной уровень. В первую очередь – повысить калибр его собственного внутреннего «Я», а после выводить из местечкового бизнеса. Байкальский чай – это здорово, но мелковато. А Виталий с его энергетикой, харизмой должен жить по-имперски и мыслить российскими масштабами. И мне удалось постепенно его в этом убедить. А потом родился бренд – «Тридевять земель». В нашей лексике, в нашей памяти это крылатое выражение, вызывающее образы чего-то удивительного, волшебного. Возможно, мы ещё будем добавлять всем известные славянские выражения, в частности для раскрутки дикоросов. Но главное – удалось изменить подход к бизнесу и, как результат, сэкономить деньги и время на его раскрутку.

4. «Цена не может быть одинаковой»

– Сколько стоят мои услуги? Цена зависит от бизнеса. Чем он тяжелее по масштабу, по весу, тем дороже моя работа. Одно дело – создавать бренды для уличных вывесок, скажем, для салона красоты, городской кофейни. И совсем другое – работать над раскруткой бизнеса, который планирует выход на общероссийский уровень. Такая работа будет стоить не меньше 3 млн рублей. По малому бизнесу – как договоримся. Кстати, я никогда не отвечаю на вопросы о стоимости моей работы, пока не встречусь с потенциальным клиентом. Заинтересованного в моих услугах предпринимателя я всегда приглашаю к себе в гости, чтобы понять человека, его бизнес, что он в него вкладывает. Бывали случаи, когда после беседы я отговаривал людей от их дела, потому что видел, что они с ним не справятся, это не их стезя. Бывают случаи, когда я на каком-то эмоциональном подъеме, желая искренне помочь человеку и видя, какие его ждут огромные затраты на открытие бизнеса, делал подарок – оказывал свои услуги бесплатно. Всегда надо разговаривать. За спрос не дают в нос.

Бизнес-интенсив "Новый босс".

Фото: Андрей Фёдоров

О форуме

«Новые времена, новые правила, новые лидеры» – под таким девизом 23 мая 2023 года в отеле «Irkutsk city center» прошёл грандиозный бизнес-интенсив «Новый босс». Организатором мероприятия выступил действующий региональный бизнес – консалтинговая компания «Бизнес партнёр». В числе спикеров более 20 успешных предпринимателей, имеющих за плечами сотни реализованных кейсов.