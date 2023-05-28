Останутся только стены и фундамент: конструкции и купол иркутского цирка демонтируют

Рабочие приступили к демонтажу конструкций, коммуникаций и купола иркутского цирка – работы проводятся в рамках масштабной реконструкции, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Так сейчас выглядит арена цирка

«Сейчас в здании идут подготовительные работы. Демонтаж конструкций, коммуникаций, разбор старой мебели. А также демонтаж купола, на 50% он уже разобран. Внутри снят утеплитель, очищены конструкции, чуть позднее начнут разбор наружной части. Работы начались в феврале и сейчас идут по графику», – уточнил глава региона.

Он также пояснил, что к концу июня завершится предварительный этап, «после которого от здания цирка, по большому счету, останутся стены и фундамент».

После – начнется основной этап: появится новый купол, будет обновлен фасад, улучшатся условия содержания животных, полностью будут заменены все инженерные коммуникации, в том числе – система вентиляции.

Деньги на работы выделены из федерального бюджета – полностью их реализовать и закончить реконструкцию объекта собираются до конца следующего года.