Фонтаны около здания цирка в Иркутске планируется восстановить

Реконструкция цирка началась в Иркутске – после завершения масштабных работ планируется заняться и обустройством прилегающей территории. В частности, будут отремонтированы фонтаны, рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Мы в свою очередь займемся восстановлением дорожного полотна на прилегающей улице, обязательно – благоустройство. Глава города, Руслан Николаевич Болотов, выразил готовность заняться фонтанами на площади», – пояснил глава региона.

Сам цирк отреставрируют к декабрю 2024 года, к 60-летию организации.