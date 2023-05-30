Магнит для туристов. Анатолий Казакевич – о развитии турбизнеса на Байкале

«У каждого предпринимателя есть своё представление о лучших местах на Байкале, но цифры турпотока показывают пять точек, по которым идёт основная нагрузка и развитие», – заявил иркутский предприниматель с 15-летним стажем в туристической сфере Анатолий Казакевич на круглом столе по туризму в Центре «Мой бизнес». Эксперт рассказал о точках притяжения и перспективах развития отрасли в Иркутской области.

Анатолий Казакевич. День предпринимателя. Круглый стол по туризму. Центр «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Лидер в сфере туризма

Иркутская область является стопроцентным лидером на востоке России с точки зрения всех показателей в сфере туризма за последние три года. Если турпоток в регион в 2020 году составлял 830 тыс. человек, в 2021 – 1,2 млн, то в 2022 он вырос до 1,55 млн. Объем туристических услуг, по данным ФНС, в 2020 году составил 3 млрд руб., в 2021 – 5,7 млрд руб., в 2022 увеличился до 6 млрд.

– Я считаю, это здорово! Иркутск славится сильными предпринимателями, у нас их много по сравнению с Бурятией или Хабаровском. Растёт и объем налоговых отчислений от туристического бизнеса: гостиниц, ресторанов. В 2020 он составил 885 млн руб., в 2021 – 1,2 млрд в 2022 – 1,494 млрд руб. Представляете, что такое миллиард? И сколько можно было бы всего прекрасного сделать на эти суммы? Нужно совместно сформировать инициативы. Если хотя бы половина этих денег уходила бы на развитие туризма в регионе, мне кажется, за несколько лет мы бы совершили качественный рывок, – отметил Анатолий Казакевич.

День предпринимателя. Круглый стол по туризму. Центр «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Нужен региональный турпродукт

Пандемия, кризис и закрытие границ привели к взрывному росту интереса к Байкалу. Это подтверждают цифры по пассажиропотоку Аэропорта Иркутск. В 2020 он составил 1,369 млн человек, в 2021 – 2,070 млн, в 2022 – 2,6 млн человек. Интерес россиян к внутреннему туризму, к частности к Байкалу, готовы поддержать и на федеральном уровне. Правительство РФ выделило 53 млрд руб. на развитие Байкальска.

– Отмечу, что это единственная программа развития малого города, подписанная лично председателем правительства. Сейчас вовсю идёт проектирование, и скоро появится новая точка на карте туризма.

Но при всём бурном развитии отрасли ключевое внимание бизнеса, по мнению Анатолия Казакевича, сейчас должно быть сосредоточено на экологии. Важно уйти от хаотичности в развитии.

– Бизнес как никто другой заинтересован в сохранении природы. Если с экологией будет плохо, никакого бизнеса не будет. Это очевидно. Важно направлять людей c диких троп на оборудованные, выделить несколько приоритетных маршрутов, обеспечив их инфраструктурой. Давайте не по сотне маршрутов водить, а по пяти! Никто не запрещает возить человека эксклюзивно, но я сейчас говорю о создании регионального туристического продукта для массового туриста. Именно это позволит снизить нагрузку на природу.

Точки притяжения на Байкале

У каждого предпринимателя есть своё представление о лучших местах на Байкале, но цифры турпотока фиксируют пять точек, по которым идёт основная нагрузка и развитие.

– Международный опыт туризма показывает, что основной турпоток концентрируется в крупных городах, инфраструктурных центрах, а основная нагрузка на инфраструктуру происходит в месте ночёвки: когда гость отдыхает, пользуется водой, отведенным электричеством. 80% нагрузки происходит именно в этот момент, а не во время обеда или экскурсии, – поясняет Анатолий. – Поэтому важно размещать людей в благоустроенных местах, чтобы и человеку было удобно, и для природы безопасно.

День предпринимателя. Круглый стол по туризму. Центр «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Учитывая данные муниципалитетов по турпотоку, в Иркутской области можно выделить пять точек притяжения.

ТОП-5 популярных мест на Байкале

1. Иркутск: набираем обороты

– Иркутск имеет самую высокую среднегодовую загрузку, самый большой турпоток. Недавно стали известны данные по среднему количеству дней пребывания в гостиницах. Если раньше этот показатель по Иркутску составлял 1,3 дня, то сейчас увеличился до 2,5-3 дней. Это говорит о том, что Иркутск набирает обороты. И это напрямую влияет на экономическую привлекательность инвестиций в наш регион, – подчеркивает эксперт.

2. Ольхон, МРС: острые проблемы с инфраструктурой

– Второе направление по турпотоку и первое по популярности в интернете – это Ольхон, МРС с нашими прекрасными ледяными гротами зимой. Но, когда к нам приезжают на Байкал разные люди, художники, высокоинтеллектуальные, с большим достатком, что они видят в гротах? Что у нас там лежит? Проблематика этих вопросов известная: нацпарк, сложности с отходами. Но нет больших трудностей в том, чтобы поставить биотуалет. Вопросы инфраструктуры на МРС и на Ольхоне надо реализовывать, а для начала надо жителям и предпринимателям сформировать чёткое ТЗ на создание инфраструктуры, – предложил предприниматель.

3. Листвянка: фокус на Тальцы

– Листвянка – третья точка по посещаемости, там большого развития нет, но рядом с Листвянкой есть прекрасный комплекс Тальцы. Сейчас региональное правительство, Корпорация Туризм.РФ создают там кластер с большим количеством гостиниц. Потенциал большой – для этого имеются земельные участки, есть инфраструктура, есть выход по воде через Листвянку на Байкал.

4. Байкальск: федеральное финансирование

– Байкальск – это самое перспективное у нас в регионе направление с точки зрения потенциала. Есть 550 га земли на территории бывшего БЦБК, есть подкреплённое волей Владимира Путина финансирование в 53 млрд. Отдельно, идёт финансирование со стороны ВЭБа. Рекомендую обратить внимание на эту точку, потому что через восемь лет там построят масштабный Байкальский курорт.

5. Большое Голоустное: внимание на набережную

– В прошлом году наконец-то завершено долгожданное асфальтирование дороги до Большого Голоустного. Это еще один прекрасный прямой маршрут до Байкала, кроме Листвянки, где постоянные пробки и сложности. Есть команда, которая сейчас занимается строительством набережной в Большом Голоустном.

Отдельно Анатолий Казакевич отметил набирающий обороты тренд на развитие однодневных экскурсий из Иркутска на Байкал.

– Считаю перспективным этот формат. C одной стороны, туристы могут получить 100% впечатления от Байкала и рекомендовать его друзьям, с другой, могут вернуться в Иркутск и получить высококачественный сервис. Для однодневных экскурсий из Иркутска доступны Песчанка, Листвянка с КБЖД, Танхой, Золотая орда в Усть-Ордынском районе.

Что не так?

При всей позитивной картине абсолютных показателей туристической отрасли в регионе, Анатолий Казакевич обращает внимание, что мы проигрываем некоторым регионам по динамике развития.

День предпринимателя. Круглый стол по туризму. Центр «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Какие вопросы волнуют бизнес?

1. Модернизация энергетических устройств, питающих объекты по основным туристическим направлениям – это Байкальский тракт, Иркутский район, Байкальск.

2. Отсутствие согласованных технологий для организации очистных сооружений в центральной экологической зоне Байкала.

3. Рассинхронизация федеральных и региональных программ по развитию туризма.

4. Слабая практика взаимодействия между теми, кто проживает на Байкале, предпринимателями и властями.

День предпринимателя. Круглый стол по туризму. Центр «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности», состоявшийся в День российского предпринимательства 26 мая, собрал в Иркутске более 500 участников. Мероприятие прошло в Центре Мой бизнес в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».