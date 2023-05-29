Большегрузы не смогут пользоваться паромным сообщением через Лену в Иркутской области

Временное ограничение на использование паромной переправы через реку Лену в Иркутской области ввели для большегрузов из-за ремонта дорог, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Важный момент – на время распутицы по дороге Киренск – Орлово было введено временное ограничение на проезд грузового транспорта. Однако не все водители его соблюдали. В итоге после совещания с главой района Кириллом Викторовичем Свистелиным принято решение опять-таки временно остановить паромное сообщение через реку Лена для грузового транспорта», – рассказал глава региона.

Мера являются необходимой, поскольку на севере сейчас началась оттайка грунта, соответственно на дорогах, которыми пользуются большегрузы, возникают сложности. Ремонтировать будут участки Киренск – Орлово и Киренск – Казачинское, где выявлены недочеты в ходе инспекции минтранса.