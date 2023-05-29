Дни премии и отпуска иркутяне считают лучшими на работе

Жители Иркутска рассказали о днях, которые они считают лучшими на работе: таковыми оказались даты, когда выдают премии и отправляют в отпуск, рассказали исследователи сервиса по поиску работы SuperJob.

Кроме того, самым запоминающимся для 7% является день достижения отличных показателей, для 6% – дни корпоративов и праздников, для 1% лучшим днем является тот, когда хвалило руководство, увеличили зарплату, удалось выполнить проект.

3 из 10 работающих граждан утверждают, что ни одного светлого дня на работе за прошедший год не было. В противовес им 4% назвали прекрасным каждый день на любимой работе.

За минувший календарный год мужчины чаще радовались премиям, женщины – отпускам.