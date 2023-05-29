Александр Ведяхин: в ближайшие пять лет самыми востребованными на рынке труда станут эксперты по искусственному интеллекту и машинному обучению

Искусственный интеллект будет определять наше будущее, а самыми востребованными специалистами в ближайшие пять лет станут эксперты по искусственному интеллекту и машинному обучению, бизнес-аналитики и инженеры по робототехнике. Об этом в своей лекции на тему «Роль искусственного интеллекта в современном мире» рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин отметил, что роль искусственного интеллекта сегодня сложно переоценить. Искусственный интеллект меняет будущее, применяется во всех сферах экономики и жизни и активно развивается. Топовые мировые конференции и научные исследования всё чаще посвящаются теме искусственного интеллекта. Если в 2010 году вышло 200 тыс. публикаций на эту тему, то в 2021 году уже почти 500 тыс. — рост в 2,5 раза за 10 лет.

По словам первого зампреда Сбера, есть несколько ключевых трендов в области искусственного интеллекта, которые определяют наше дальнейшее развитие.

Так, наблюдается бум генеративного контента. Примерно раз в две недели в мире выпускается новая нейросеть. Многие люди уже используют ChatGPT, который прошёл предобучение на 175 млрд параметров. У сети много плюсов, но есть и минусы — например, она может «галлюцинировать», красиво придумывать несуществующие факты.

Одна из последних разработок Сбера — нейросеть Kandinsky 2.1. Она обучалась на дополнительном датасете из 170 млн пар «текст — изображение» высокого разрешения, принимает запросы на 101 языке и генерирует высококачественное изображение в различных стилях. Kandinsky 2.1 стала самой быстрорастущей нейросетью в мире: за четыре дня она набрала один миллион пользователей. На сегодня у неё уже 4,5 млн пользователей и 55 млн генераций.

Ещё один тренд — гонка вычислений. Без супермощных компьютеров не было бы бума нейросетей. Причём только за последние пять лет мощность суперкомпьютеров выросла в 10 раз и наступила эра экзафлопсных суперкомпьютеров. Если в 2017 году китайский суперкомпьютер Sunway имел максимальную производительность 93 петафлопса, то в 2023 году у американского Frontier она уже равна 1194. Суперкомпьютер Сбера Christofari Neo — один из мощнейших в России. Чтобы двигаться дальше, мы обязательно должны развиваться в этой сфере.

Как показывают опросы, 94% компаний уверены, что искусственный интеллект способствует успеху организации. Он применим абсолютно во всех сферах, внедряется в сервисы и создаёт новые миры. Например, генерирует дизайн (двигателей, зданий и др.), синтезирует новые материалы, создаёт 3D-карты городов, презентации и лекарства, занимается расшифровкой генома и мониторингом урожая.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– Будущее за искусственным интеллектом. Если человек сегодня интересуется технологиями искусственного интеллекта, он будет востребован на рынке труда и выиграет конкурентную гонку. Я говорю не только о программистах, а о специалистах во всех сферах экономики. При этом успешным будет тот, кто будет учиться всю жизнь. За 10 лет требования в вакансиях знаний Data Science выросли почти в 40 раз, навыков программирования Python — в 7 раз. При этом важны будут не только так называемые твёрдые навыки, но и мягкие: умение общаться, взаимодействовать с другими людьми, управлять собственной эффективностью, развивать критическое и системное мышление.

Как сообщил спикер, в топ-7 специальностей, по которым ожидается наибольший рост спроса в 2023–2027 годах, вошли специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению, эксперты по ESG, бизнес-аналитики, аналитики по информационной безопасности, FinTech-инженеры, дата-аналитики и инженеры по робототехнике. В долгосрочной перспективе будут востребованы и новые навыки, связанные с искусственным интеллектом. Пример — промт-инжиниринг, то есть умение создавать промт-запрос нейросети для получения максимально эффективного результата.

Лекция прошла в рамках ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту — «Путешествие в мир искусственного интеллекта» AI Journey в Волгограде. Организатором выступил Сбер совместно с Институтом искусственного интеллекта AIRI, «Школой 21» и Волгоградским государственным техническим университетом. В мероприятии также выступили ведущие российские учёные и исследователи, которые рассказали о трендах в AI и ML, примерах разработки и внедрения нейросетей в обществе и бизнесе.