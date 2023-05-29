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Дальневосточный банк вошёл в ТОП-10 рейтинга самых выгодных валютных вкладов

Дальневосточный банк вошел в рейтинг портала Brobank.ru «ТОП-10 российских банков с самыми выгодными условиями по валютным вкладам» для открытия вклада в долларах США в мае 2023 года. 

Сервис Brobank.ru проанализировал текущие предложения банков для физлиц по открытию вкладов в иностранной валюте. Анализ охватывает 100 крупнейших по активам банков.

Дальневосточный банк предлагает к открытию два валютных вклада в долларах США: «Валютный Экспресс» и «Валютный онлайн», со сроком вклада 93 и 186 дней соответственно, с доходностью 1 и 1,5% годовых. «Валютный Экспресс» доступен к открытию в офисах банка, «Валютный онлайн» — в интернет банке или мобильном приложение «ДВ банк».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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