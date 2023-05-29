Примсоцбанк предлагает льготную ипотеку на строительство дома под ключ

Ипотека на строительство активно развивается с 2020 года, с разгара пандемии коронавируса, когда росло число желающих обосноваться за городом. Появление льготных программ только усилило спрос на строительство. С их помощью у граждан появилась возможность оформить ипотеку по максимально низким ставкам.



Так, c помощью семейной ипотеки можно получить кредит на строительство дома по ставке от 3,75% до 5% для регионов Дальневосточного Федерального округа и от 4,45% до 5,5% для всех остальных регионов. Первоначальный взнос – от 20%. Сумма кредита – от 500 тыс. до 12 млн рублей. Срок кредита от 3 до 35 лет.

Льготная ипотека доступна для всех категорий граждан по ставке от 6,45% до 7,5%. Первоначальный взнос – от 20%. Сумма кредита – от 500 тыс. до 12 млн рублей. Срок кредита от 3 до 35 лет. Если на строительство требуется больше денег, максимальная сумма может быть увеличена для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – до 30 млн. рублей, для остальных регионов – до 15 млн рублей.

В свою очередь благодаря Дальневосточной ипотеке построить дом можно по минимальной ставке – от 0,7% до 1,9%. Первоначальный взнос по программе – от 20%. Срок кредита до 20 лет. Сумма кредита – от 500 тыс. до 6 млн рублей.

– С помощью внедрения ряда льготных программ на строительство жилого дома мы повысили доступность ипотеки для всех категорий заемщиков. Для клиентов – это возможность выбрать и построить дом качественный дом по своему проекту, а для строительных организаций – это понятная и детальная строительная карта, позволяющая собрать дом быстро и без отклонений от договоренностей, - комментирует Илья Ткачук, начальник управление ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».