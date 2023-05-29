Требования к МСБ по льготным кредитам предложили унифицировать

Вся поддержка малому бизнесу крайне важна, но она очень сложна для реализации. Поэтому глава Сбербанка Герман Греф на форуме «Опоры России» предложил серьезно посмотреть на это и унифицировать все меры поддержки, передает агентство «Прайм» слова

«Давайте посмотрим, что происходит с точки зрения кредитования. Мы научились кредитовать малый бизнес не так давно. Сегодня у нас порядка 80% предприятий получают кредит за 2 минуты. Но если посмотреть в целом на Российскую Федерацию, только 8% предприятий имеют доступ к кредитованию. Какие проблемы: порядка 80% кредитов – это не автоматизированная часть, это кредиты с господдержкой, их автоматизировать нереально, потому-то все программы у нас, что называется hand made. Разные ведомства принимают эти программы, и они с абсолютно разными условиями», – говорит Греф.