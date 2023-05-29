Сбер завершил реставрацию музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде и запустил интерактивную экскурсию

В рамках празднования 80-й годовщины окончания Сталинградской битвы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» при поддержке Сбера завершены реставрационные работы – обновлены панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» и четыре диорамы. Также для музея Сбер разработал AR-экскурсию «Истории непокорённого Сталинграда». В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.

В ходе реставрации были проведены работы по очистке и укреплению живописных полотен и предметных планов. Также был заменен светоотражательный экран, расположенный над смотровой площадкой и восстановлены предметные планы с историческими сюжетами.

Благодаря современным AR-технологиям Сбербанка удалось «оживить» экспонаты музея. Для этого эксперты SberAR/VR Lab и агентства «СберМаркетинг» создали экскурсию в режиме дополненной реальности (AR) с использованием технологий визуального позиционирования (naviar SDK) и трёхмерного видео (Volumetricvideo).

AR-экскурсия позволяет более глубоко и подробно ознакомиться с музейными экспонатами, например, активные метки, расположенные на центральной витрине Полководческого зала, в которой представлены ценнейшие раритеты – награды военачальников-участников битвы на Волге, дают возможность получить более полную информацию. По клику перед пользователем появляется фото полководца, а диктор рассказывает об истории награды.

Если навести камеру на скульптурную композицию «Победа», то на экране смартфона возникнут письма, которые солдаты писали своим родным в годы войны. Коснувшись изображения письма, можно ознакомиться с мыслями и переживаниями солдат. А как только в камере смартфоне появляется диорама «Центральная переправа через Волгу», события, запечатлённые на картине, оживают: самолёт взлетает, персонажи начинают двигаться.

Чтобы подключиться к AR-экскурсии, достаточно установить приложение «Сталинградская битва» (доступно на смартфонах с iOS и Android).

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Память о прошлом имеет огромное значение для будущего, и современные технологии помогают эту память сохранять. Они делают историю наглядной, дают уникальную возможность погрузиться в гущу событий, прочувствовать происходящее, понять мысли и переживания людей другой эпохи. Сталинградская битва — событие огромной важности, которое определило судьбу не только нашей страны, но и всего мира. Реставрация уникального исторического наследия нашей страны, — значимый вклад в сохранение памяти об этом подвиге для будущих поколений. Сбер уже не первый год тесно сотрудничает с музеем-заповедником "Сталинградская битва", чтобы сделать его экспозиции ещё ярче и интереснее. И это очень важно не только для нас и города, но и лично для меня — как человека, который родился и вырос в Волгограде».

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области:

«Здесь мы видим результат большого кропотливого труда. Реставрация — уникальное событие, в котором Сбер сыграл ключевую роль, профинансировав работы по восстановлению знаменитого на весь мир полотнища. Сделана прекрасная работа на самом высочайшем уровне. Находясь возле панорамы, ты ощущаешь себя в гуще событий, которые в свое время позволили перевернуть историю. Сталинград всегда был, есть и будет Родиной Победы».

Алексей Дементьев, директор музея-заповедника «Сталинградская битва»:

«Глубоко признательны Сберу за поддержку, благодаря которой удалось осуществить такие значимые проекты. Проведенная реставрация панорамы и диорам позволила этим произведениям искусства буквально заиграть новыми красками, сделав их еще более притягательными для посетителей. Также отрадно, что на помощь культуре приходят современные отечественные технологии. Уверен, что AR-экскурсия вызовет большой интерес, особенно у детской и молодежной аудитории. Надеемся, что наше плодотворное сотрудничество продолжится во имя сохранения памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны».