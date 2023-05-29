Новости

Иркутяне стали чаще радоваться отпускам

Лучшим днем на работе за прошедший год каждый двадцатый трудоустроенный иркутянин назвал день ухода в отпуск. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющих работу

Лучший день на работе — когда выдали премию, уверен каждый одиннадцатый опрошенный (9%). Для 7% самым запоминающимся стал день достижения отличных показателей в работе.

Праздники и корпоративные мероприятия запомнились 6%. Для каждого двадцатого лучшим рабочим днем в году стал тот, когда начался отпуск (5%).

2 из 100 опрошенных запомнилось празднование собственного дня рождения с коллегами. По 1% респондентов назвали лучшим днем тот, в который хвалило руководство, повысили в должности, увеличили зарплату или выполнили проект. Другие запоминающиеся поводы назвали 12%. Среди них — переход на удаленку, защита проекта, победа в профсоревновании, успешное прохождение проверки и проч.

3 из 10 работающих утверждают, что ни одного светлого дня на работе за прошедший год не было. В противовес им 4% назвали прекрасным каждый день на любимой работе.

За прошедший календарный год мужчины чаще радовались премиям, женщины — отпускам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Клубный дом Бабр
В гармонии с контекстом. Архитектор Александр Янов – о работе над клубным домом «Бабр»
Элитность до мелочей. 5 фактов о клубном доме «Бабр» в центре Иркутска
«Этот объект украсит наш город» – Максим Ефимов, ГК Prostor Group, о клубном доме «Бабр»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес