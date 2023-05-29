Жители Приангарья стали реже искать работу

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию с резюме в Иркутской области. Оказалось, что в апреле жители региона выходили на рынок труда реже, чем в марте – количество активных резюме сократилось на 4,9%. Для сравнения: по Сибирскому ФО активность соискателей снизилась на 5,1% за месяц, как и по России в целом.

Регион Динамика резюме: апрель к марту, 2023 год Новосибирская область -5,4% Красноярский край -4,3% Омская область -5,0% Томская область -5,3% Иркутская область -4,9% Алтайский край -7,2% Кемеровская область -4,2%

Показательно, что в апреле падение активности соискателей из Иркутской области зафиксировано во всех профессиональных сферах. Наиболее заметно количество резюме снизилось в сферах «Страхование» (-11,6% по сравнению с мартом этого года), «Автомобильный бизнес» (-13,4%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (-13,3%), «Медицина, фармацевтика» (-11,2%), «Закупки» (-9,6%).

Наименьшее сокращение количества резюме за последний месяц произошло в сферах «Финансы, бухгалтерия» (-4,2%), «Высший и средний менеджмент» (-5,2%)

Чаще всего в прошедшем месяце жители Иркутской области искали работу в сфере «Рабочий персонал» — это сразу 21,3% от всех резюме соискателей. Также в топ-5 популярных среди соискателей сфер вошли «Продажи, обслуживание клиентов» (16,9% резюме), «Транспорт, логистика» (16,5%), «Производство, сервисное обслуживание» (15,3%), «Строительство, недвижимость» (14,6%).

Реже всего соискатели из Иркутской области искали работу в сферах «Автомобильный бизнес» (лишь 0,9% резюме), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (0,6%), а также «Страхование» (0,2%).

«Показатели рынка труда по итогам апреля подтверждают снижение критичности трудоустройства на фоне установившейся рекордно низкой безработицы. Рынок труда вновь в полной мере ощущает на себе эффект демографической ямы – «вымывание» молодых возрастных когорт трудоспособного населения. Количество людей, которые хотят и могут работать, на рынке труда уменьшается по ряду причин: демография, релокация, частичная мобилизация и другие. Для самих соискателей это скорее плюс – меньше конкурентов, более лояльные работодатели. Но вот для бизнеса эта ситуация – серьезный вызов. Согласно исследованию hh.ru и консалтинговой компании «Яков и Партнёры», средний срок привлечения кандидатов за последнее время увеличился в 1,5 раза. Очевидно, что в таких условиях будут расти не только сроки закрытия вакансий, но и стоимость привлечения кандидатов, причем у всех участников рынка (компании-работодатели, работные сайты, кадровые агентства, частные рекрутеры)», - комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.