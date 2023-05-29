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Греф видит потенциал минимум двукратного роста МСБ в ВВП

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Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума «Опора России» заявил, что при правильном фокусе видит потенциал как минимум двукратного роста доли МСБ в ВВП страны.

– Эффективные действия правительства по поддержке предпринимателей в период Covid в итоге позволили нарастить долю предпринимателей в экономике. И это отличный пример того, что при правильном фокусе у нашей страны хороший потенциал в развитии предпринимательства, – заявил Греф.

По его словам, индивидуальные предприниматели –  один из самых перспективных клиентских сегментов в корпоративном бизнесе банка. Сбер планирует нарастить в несколько раз инвестиции в привлечение предпринимателей на свои пакетные продукты: сервисы по образованию предпринимателей, автоматизации бухгалтерского учета, юридической поддержке, облачным технологиям, ИИ-сервисам, рекламе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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