Греф видит потенциал минимум двукратного роста МСБ в ВВП

Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума «Опора России» заявил, что при правильном фокусе видит потенциал как минимум двукратного роста доли МСБ в ВВП страны.

– Эффективные действия правительства по поддержке предпринимателей в период Covid в итоге позволили нарастить долю предпринимателей в экономике. И это отличный пример того, что при правильном фокусе у нашей страны хороший потенциал в развитии предпринимательства, – заявил Греф.

По его словам, индивидуальные предприниматели – один из самых перспективных клиентских сегментов в корпоративном бизнесе банка. Сбер планирует нарастить в несколько раз инвестиции в привлечение предпринимателей на свои пакетные продукты: сервисы по образованию предпринимателей, автоматизации бухгалтерского учета, юридической поддержке, облачным технологиям, ИИ-сервисам, рекламе.