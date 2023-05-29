Правила создания и работы криптобирж появятся в России

Новый механизм поможет снизить санкционные риски и вероятность кибератак, а также поддержит конкуренцию, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Вместо создания одной национальной криптобиржи планируется установить правила учреждения и работы таких инфраструктур, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Он объяснил: биржи будут использовать для проведения трансграничных расчетов и в том числе обхода санкционных ограничений, поэтому против них могут начать вводить новые рестрикции. При этом постоянно смогут появляться другие организации, и главное – чтобы они соответствовали правилам.

Регулировать работу криптобирж, вероятно, будет Центробанк. А правила пропишут в законопроекте об экспериментально-правовых режимах, отметил депутат.