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Правила создания и работы криптобирж появятся в России

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Новый механизм поможет снизить санкционные риски и вероятность кибератак, а также поддержит конкуренцию, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Вместо создания одной национальной криптобиржи планируется установить правила учреждения и работы таких инфраструктур, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Он объяснил: биржи будут использовать для проведения трансграничных расчетов и в том числе обхода санкционных ограничений, поэтому против них могут начать вводить новые рестрикции. При этом постоянно смогут появляться другие организации, и главное – чтобы они соответствовали правилам.

Регулировать работу криптобирж, вероятно, будет Центробанк. А правила пропишут в законопроекте об экспериментально-правовых режимах, отметил депутат.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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