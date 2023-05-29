Сотовые телефоны в России подключат к спутнику

С ее помощью можно будет звонить, выходить в интернет и смотреть ТВ во всех уголках страны. Об этом говорится в проекте стратегии развития телеком-отрасли на 2024-2035 годы, с которым ознакомились «Известия».

К 2030 году на орбите будет функционировать отечественная группировка низкоорбитальных спутников, позволяющая выходить в интернет в отдельных регионах, а также передавать с мобильных телефонов сообщения экстренным службам, если сотовая связь недоступна. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли на 2024-2035 годы.

С документом, над которым Минцифры работает совместно с индустрией по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, ознакомились «Известия».

В проекте также сказано, что к 2035 году на базе этой группировки будет создана гибридная система связи, покрывающая всю страну интернетом и резервирующая телевещание. Эти услуги будут доступны там, где сейчас ими зачастую пользоваться невозможно, – на автотрассах, в Арктической зоне, на Северном морском пути.