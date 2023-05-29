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Медицинских чиновников из регионов накажут за фиктивную статистику

Они действительно нередко приукрашивают реальность, чтобы выставить регион в лучшем свете, подтвердили «Известиями» отраслевые эксперты.

Персональную ответственность для руководителей региональных министерств и департаментов здравоохранения могут ввести за предоставление недостоверной или неполной статистики или срыв сроков передачи такой информации. Санкции будут применяться для чиновников, на которых лежит ответственность за наполнение Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

За первое такое нарушение документом предусмотрен штраф в размере до 25 тыс. рублей, в случае повторного нарушения – до 30 тыс. или отстранение от работы на срок до года. Соответствующий законопроект Минздрава уже рассмотрен и одобрен на заседании кабмина, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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