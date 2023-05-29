Умная техника, зараженная на производстве, появилась в России

Идея поставить вредоносное ПО не нова – впервые такой случай зафиксировали в 2016 году. Об этом «Известиям» рассказал специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

– Тремя годами позднее, в 2019-м, компания Google подтвердила, что некоторые прошивки ОС Android изменены сторонними производителями, при этом они не уведомляли Google (основного владельца прошивок для ОС Android) о подобных манипуляциях, – рассказывает специалист.

По словам Дмитрия Овчинникова, современные телефоны на базе ОС Android выпускаются в двух основных вариантах.

Суть первого в том, что поверх официальной прошивки производитель накатывает свой собственный, оригинальный интерфейс и некоторый набор партнерских программ. А второй вариант – это доработка оригинальной прошивки и ее модернизация под «железную» начинку смартфона. Так производитель повышает быстродействие и добавляет уникальные свойства в свой аппарат.