Новости

С начала года собственники продали 8,4% вторичного жилья

С октября доля продаж начала сокращаться. Об этом «Известиям» рассказали в федеральной компании «Этажи».

«Объем предложения на рынке вторичного жилья в России прирастал рекордными темпами с апреля по сентябрь прошлого года, а начиная с октября он начал сокращаться. Исключением стал только январь 2023 года, когда фиксировался рост выставленных на продажу квартир», – рассказывал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По словам эксперта, в феврале количество продаваемых на вторичном рынке квартир снизилось на 0,6%, в марте – на 5,3%, в апреле – на 1,5%, а по итогам мая снижение может составить еще около 1%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Клубный дом Бабр
В гармонии с контекстом. Архитектор Александр Янов – о работе над клубным домом «Бабр»
Элитность до мелочей. 5 фактов о клубном доме «Бабр» в центре Иркутска
«Этот объект украсит наш город» – Максим Ефимов, ГК Prostor Group, о клубном доме «Бабр»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес