С начала года собственники продали 8,4% вторичного жилья

С октября доля продаж начала сокращаться. Об этом «Известиям» рассказали в федеральной компании «Этажи».

«Объем предложения на рынке вторичного жилья в России прирастал рекордными темпами с апреля по сентябрь прошлого года, а начиная с октября он начал сокращаться. Исключением стал только январь 2023 года, когда фиксировался рост выставленных на продажу квартир», – рассказывал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По словам эксперта, в феврале количество продаваемых на вторичном рынке квартир снизилось на 0,6%, в марте – на 5,3%, в апреле – на 1,5%, а по итогам мая снижение может составить еще около 1%.