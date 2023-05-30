«Знания приходят через опыт». Как развивать бизнес в кризис

«Японцы говорят: если у вас не случилось кризиса, который сложно пережить, купите эти впечатления за большие деньги. Мудрые люди понимают, что знания приходят именно через опыт», – говорит Олеся Семенова. В разгар пандемии иркутянка удалила из окружения всех скептиков и пессимистов и открыла новый бизнес. Сегодня Олеся руководит консалтинговой компанией, клиникой эстетической медицины Lamare и гостевым домом «SOVA» в Листвянке. Одним из главных антикризисных трендов предпринимательница считает коллаборацию. И организованный региональным бизнесом интенсив «Новый босс», на котором Олеся рассказала свою историю, – отличное тому подтверждение.

Олеся Семёнова.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

«Я исключила из жизни скептиков»

Олеся Семенова более 20 лет управляет консалтинговой компанией «Бизнес-Партнер», которая оказывает юридические, бухгалтерские услуги, а также занимается продажей онлайн-касс и программного обеспечения. Четыре года назад у компании на постоянном обслуживании было свыше 400 предпринимателей.

– Казалось бы, стабильный многолетний бизнес, но наступил 2020 год, пандемия, и наша компания в одночасье превратилась в службу спасения, – вспоминает предприниматель. – Нам звонили бизнесмены, которые просто рыдали и просили у нас помощи. Был момент, когда запаниковали и мы. Но пришлось взять себя в руки. Первое, что мы сделали в условиях неопределенности – приступили к оптимизации расходов. Мне, например, пришлось отказаться от своего любимого кабинета с прекрасными картинами местных художников, обставленного дорогой мебелью. Я личным примером показала своим работникам, как нужно действовать в кризис. Еще один момент. Мы сказали «да» всему, что усиливает наш бизнес, и «нет» – всему, что ослабляет. Я исключила из своей жизни всех скептиков и пессимистов, даже дома запретила говорить родным о том, что что-то может пойти не так.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

«Пандемия подстегнула открыть новый бизнес»

По мнению Олеси Семеновой, в кризисное время бизнес должен анализировать ситуацию и очень быстро принимать решения. Пандемия ясно показала: нельзя “хранить яйца в одной корзине”, бизнесу срочно нужна диверсификация.

– Наша компания «Бизнес-Партнер» держалась за счёт других предпринимателей. Когда началась пандемия, многих ограничили. Среди клиентов у нас остались только те, кто строили мосты и дороги, а остальные – ритейл, общепит и другие – были закрыты. Наша выручка сократилась в два раза, – вспоминает Олеся.

В компании начался активный поиск новых идей для бизнеса. Для работы создали фокус-группу – инструмент, который активно используют крупные компании. Как показала практика, в малом бизнесе этот бизнес-генератор тоже сработал хорошо.

– Мы помещали в него идею, разрабатывали ее, анализировали конкуренцию на рынке, возможности, финансирование, потребительский спрос и так далее. Результатом работы фокус-группы стала реализация нового масштабного проекта – открытие клиники аппаратной косметологии в городе Иркутске Lamare.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Маркетинг без бюджета

Запуск Lamare совпал с февральскими событиями 2022 года. Компании предстояло получить еще один кризисный опыт. Специалисты фокус-группы разработали маркетинговую стратегию по продвижению клиники, но после начала СВО в России был заблокирован доступ к соцсетям, на которые изначально были сделаны ставки. Пришлось искать другие варианты по раскрутке нового бизнеса: социальные сети, оставшиеся на плаву, баннеры в городе.

– Но это все была «стрельба по воробьям», – вспоминает Олеся Семенова. – Мы вспомнили старый добрый «дедовский» способ – сарафанное радио. Этот инструмент работает только тогда когда клиенту хочется возвращаться вновь и вновь и рекомендовать вас друзьям и знакомым.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Самое главное – это настроение, которое создает бизнес. Нужно не просто продавать услуги, а создавать образ жизни, – считает Олеся Семенова. – Клиент должен чувствовать себя как дома, он должен ощущать, что его реально здесь любят и ждут. Поэтому нашей основной задачей было создание такого настроения, чтобы каждый клиент стал нашим амбассадором, чтобы он захотел нас рекомендовать. Это и есть маркетинг без бюджета.

Серьезный рывок в привлечении клиентов удалось совершить за счёт социальных проектов – «Стоп шрам» и «Стоп акне». Заключались они в оказании услуг трем участникам совершенно бесплатно.

– Мы не ожидали такого отклика. Заявилось более 400 участников, дошли до клиники 308. Таким образом, мы серьезно увеличили клиентскую базу, плюс реализовали еще один мощнейший инструмент – бесплатную консультацию. По сути, это была уникальная возможность показать клиенту свою экспертность. Во время консультации врачи могут презентовать себя, увидеть истинную потребность пациента. Очень важно не навязывать услуги, важно, чтобы клиент тебе поверил. Это работает в любой сфере. В медицинской, в юридической, бухгалтерской.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Тренд на коллаборацию

По мнению Олеси, пандемия и кризис 2022-го стимулировали бизнес не только запускать новые проекты, но и запустили тренд на коллаборацию.

– Я думаю, что антикризисного управления не существует, а существует умение руководителя организовать коллаборацию с другими бизнесами. Именно поэтому мы, кстати, выступили инициаторами и организаторами бизнес-интенсива «Новый босс». Это ведь тоже коллаборация разных бизнесов. Именно здесь она сейчас и происходит.

В итоге, несмотря на все трудности, кризис для Олеси Семеновой и ее проектов стал периодом роста.

– Сейчас у компании «Бизнес-Партнёр» более 500 клиентов на обслуживании. И это не предел. Мы очень хорошо капитализировались, открыли новые бизнесы, выросла и выручка компании.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

О форуме

«Новые времена, новые правила, новые лидеры» – под таким девизом 23 мая 2023 года в отеле «Irkutsk city center» прошёл грандиозный бизнес-интенсив «Новый босс». Организатором мероприятия выступил действующий региональный бизнес – консалтинговая компания «Бизнес партнёр». В числе спикеров более 20 успешных предпринимателей, имеющих за плечами сотни реализованных кейсов.