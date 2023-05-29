Иркутская область заняла 12 место в России по благосостоятельности семей

После минимальных расходов у домохозяйств региона остается 49 880 рублей.

Согласно рейтингу РИА Новости, Приангарье заняло 12 место в России по состоятельности семей с двумя детьми (49 880 руб. после оплаты минимальных расходов). Соседние регионы – Красноярский край, Новосибирская область, Бурятия – заняли 10, 39 и 41 место с остатком в 54 331, 28 038 и 27 071 рублей.

Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил первую строчку в рейтинге: в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат потенциально возможный денежный остаток составил 118,3 тысячи рублей.

На второй строчке в рейтинге закрепилась Москва: в столичных семьях потенциально возможный денежный остаток составляет 89,6 тысячи рублей. На третье место вернулась Сахалинская область, где потенциально возможный денежный остаток семей с двумя детьми составил 78,6 тысячи. Поднялся в рейтинге на четвертое место ХМАО, в семьях которого потенциально возможный денежный остаток составляет 77 тысяч рублей.

Замыкает лидирующую пятерку Санкт-Петербург, который по сравнению с итогами рейтинга прошлого года опустился на две строчки. Здесь потенциально возможный денежный остаток в семьях составил 76,9 тысячи рублей.