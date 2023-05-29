Евгений Зенкин: «Дети должны расти и учиться в комфортных условиях»

Изучать науку о веществах и их превращениях ученики школы 36 теперь будут с большим интересом, благодаря новому оборудованию. Его приобрели на средства РУСАЛА при содействии депутата Николая Очкаса. По словам директора, в последние несколько лет многое здесь сделано при поддержке металлургов, сообщает ТРК «Братск».

— Это и красивая входная группа, это и оборудование в кабинет технологии, окна в малом спортивном зале, кабинете технологии, - рассказывает директор Светлана Гричаных. — И вот сегодня мы получили замечательный мультимедийный проектор в кабинет химии.

Несмотря на плотный график, Евгений Зенкин посещает объекты лично, чтобы убедиться в качестве работ. На этот раз, помимо 36-й школы побывал в детских садах № 76 и 92, где установили новые пластиковые окна. Как оказалось — все довольны.

— Теплее, намного теплее, конечно. У нас зимой было очень холодно. Бывало такое, что дети ходили в тёплых одеждах, - делится воспитатель детского сада № 76 Надежда Гапоненко. - Когда нам поставили новые окна, стало очень светло, уютно, комфортно.

Новым окнам рады и в 92-м детском саду. Говорят, что такая поддержка — неоценима. Особенно в преддверии большого юбилея. В этом году дошкольному учреждению исполняется 50 лет. Из них пять — в тесном сотрудничестве с компанией РУСАЛ и депутатом-бразовцем Николаем Очкасом.

— Инициатива о проведении работ была предложена Николаем Николаевичем. Тогда у нашего сада тоже был юбилейный год — 45 лет. - говорит Ирина Старостина, заведующая детского сада № 92. — Так что мы достаточно давно уже сотрудничает и все нужды нашего дошкольного учреждения депутат наш знает.

Развитие социальной сферы в регионах — одна из первостепенных задач РУСАЛа, поставленная еще в нулевых основателем компании Олегом Дерипаской. Практика финансирования РУСАЛом инициатив депутатов Думы из числа сотрудников компании — еще один способ оказать действенную адресную поддержку.

— В основном, обращаются родители с просьбой позаботиться об их детях, создать хорошие условия. — рассказывает депутат Думы г. Братска, руководитель Рабочего совета БрАЗа Николай Очкас. — Те вопросы и обращения, которые ко мне поступают, мы решаем совместно с управляющим директором завода.

— Конечно, компания РУСАЛ идет навстречу в таких вопросах. Потому что дети должны расти и учиться в комфортных условиях. Вот как, например, здесь небольшая помощь нами оказана - установка в саду новых окон, - комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. - Здесь стало светлее и теплее, есть возможность проветривания, всё в соответствии с нормами. Мы и дальше будем поддерживать социальные объекты, которые расположены на округах наших депутатов. Делать все, что в наших силах.

В этом году на поддержку инициатив от депутатов БрАЗа РУСАЛ направил 2 млн рублей. И это малая часть программы по развитию социальной сферы нашего города. Напомню, что сумма соглашения об экономическом партнерстве металлургов с администрацией Братска на 2023 год составляет 86 миллионов рублей.